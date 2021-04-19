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    17:19, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Снег и минусовая температура вернутся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С середины недели в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также местами заморозки до 3 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозам синоптиков, холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан.

    «В Алматы 20 апреля ожидается переменная облачность, во второй половине дня - дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла. На 21 апреля - переменная облачность, дождь, временами сильный. Гроза, возможен град. Ветер северо-восточный, порывы от 10 м/с до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 7-9 тепла. Резкое понижение температуры воздуха ожидается днем 21 апреля, ночью 21-23 апреля местами будут заморозки до 3 градусов»,- сообщили в Казгидромете.

    Ранее сообщалось, что в Алматы ожидаются похолодание и дожди.

    13 апреля в Алматы завершился отопительный сезон. Однако в ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что ожидаемое в Алматы похолодание не повлияет на температурный режим в жилых домах.

    «Кратковременное понижение температуры из-за ожидаемого вторжения арктических воздушных масс не окажет существенного влияния на микроклимат в городских зданиях. Такие непродолжительные климатические явления в географических широтах, где находится Алматы, весной наблюдаются ежегодно. Более того, жилые дома здесь рассчитаны на резкие перепады температур, если в процессе эксплуатации в них не вносились конструктивные изменения, противоречащие строительному проекту. Даже в зимние месяцы в случае аварийного отключения отопления они могут сохранять температурный режим от 1,5 до 2 суток», - пояснили в ведомстве.


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