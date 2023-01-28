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Снег и метель ожидаются 28 января на севере Казахстана

28 Января 2023, 01:09
Снег и метель ожидаются 28 января на севере Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на северные регионы РК будет оказывать влияние ложбина Северного циклона. Здесь ожидается небольшой снег с низовой метелью, на юго-западе с прохождением фронтальных разделов - небольшие осадки в виде дождя и снега, на севере, юго-востоке – усиление ветра, на западе, и юге страны – туман.


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