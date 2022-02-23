Снег и гололед ожидаются в Казахстане 23 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 февраля ложбина циклона с районов Белого моря будет смещаться через северные, центральные и восточные регионы РК, с чем на севере, центре и востоке страны пройдет снег с низовой метелью, также ожидается гололед. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области на северо-западе и юге ожидается туман, гололед, ночью на севере, востоке усилится ветер 15-20 м/с, в восточной половине ожидается низовая метель.

Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра 18-23 м/с.

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах области – туман.

На северо-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, на западе, юго-западе области – туман.

В Северо-Казахстанской области на юге ожидается туман, ночью на востоке, днем на севере ожидается низовая метель, гололед, днем на севере, западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, гололед.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью в Жарминском районе усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Атырауской, на севере, юго-востоке, в центре Актюбинской, ночью и утром в центре Мангистауской областей ожидается туман.