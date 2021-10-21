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    10:34, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Снег и гололед ожидаются в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ожидаются резкое понижение температуры. Об этом сообщили синоптики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в ближайшие дни в Алматы ожидаются понижение температуры с переходом в снег.

    «21 октября в городе - переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 тепла. 22 октября облачно, осадки, ночью сильные (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5 тепла, днем с дальнейшим понижением», - проинформировали в Казгидромет.

    Напомним, в этом году первый снег в Алматы выпал в начале октября.

    Теги:
    Погода Казгидромет Алматы для mail.ru
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