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Снег и дожди - прогноз погоды в Казахстане 6 ноября

5 Ноября 2021 19:40
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Снег и дожди - прогноз погоды в Казахстане 6 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Антициклон, медленно смещаясь через территорию РК, сохранит погоду преимущественно без осадков. Лишь на крайние северные регионы будет влиять ложбина циклона, принося с собой небольшие осадки в виде дождя и снега. На большей части республики сохранится усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и юге, юго-востоке – туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, в Туркестанской области на юге и предгорных районах ожидается туман, на севере, западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере и в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, усиление ветра в районе Алакольских озер 17-22 м/с.

В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре с пыльной бурей.

На севере Акмолинской, юге Западно-Казахстанской, юго-западе Павлодарской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на северо-западе – туман.

На севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на северо-востоке – низовая метель, туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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