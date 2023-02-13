Снег и дожди ожидаются в Казахстане 14-16 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снег, дожди и низовую метель прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане. При этом резких температурных изменений не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«По территории Казахстана с запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачным, пройдут осадки, преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны в виде дождя и снега с сопровождением гололедных явлений», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь на севере республики, под влиянием поля повышенного давления, погода - без осадков. На западе и юге временами усилится ветер. В температурном фоне сильных изменений не ожидается.