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Снег и дожди ожидаются на севере и западе Казахстана

18 Декабря 2022, 22:49
Снег и дожди ожидаются на севере и западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе Казахстана пройдут осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке, востоке, в центре страны под влиянием монгольского антициклона сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На западе, севере, северо-западе ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Мангистауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее в восьми областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение .


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