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Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня

12 Ноября 2021 11:15
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Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 13-15 ноября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Погоду в Казахстане 13-15 ноября будет определять глубокая ложбина Северо-западного циклона и связанные с ней фронтальные разделы. Смещаясь с запада на восток, ложбина охватит практически все регионы республики, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, порывистый ветер в северной половине с метелью.

На западе температура воздуха ночью 5 мороза-3 тепла, днем 3 мороза-10 тепла, на севере, северо-западе, востоке и в центре республики температура воздуха ночью 1-10 мороза, днем 5 мороза-7 тепла, на юге, юго-востоке страны ночью 1-10 мороза, днем 2-10 тепла», - гворится в сообщении синоптиков.


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#Казгидромет   #Погода  
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