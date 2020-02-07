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Снег и дождь ожидаются 7 февраля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, центре и востоке с метелью, сообщают синоптики
В Акмолинской, Костанайской областях ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, местами метель, туман, гололед.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 17-22 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Актюбинской области усиление ветра 16 м/с.
В Мангыстауской, Жамбылской областях местами ожидается туман.
Ночью и утром в Туркестанской области местами туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области днем в районе Жаланашколя усилится ветер до 17-22 м/с.
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