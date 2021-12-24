Снег, гололед и туман ожидаются в северных регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неустойчивый характер погоды и осадки прогнозируют в северных регионах Казахстана 25-27 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На большей части страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в северных регионах в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель.

«Повышение температуры на западе ночью от 14-23 до 3-13 мороза, днем 13 мороза-3 тепла, на северо-западе ночью от 17-33 до 7-23 мороза, днем от 10-25 до 2-11 мороза, на севере температура воздуха ночью основной фон 20-33 мороза, днем повышение от 10-26 до 5-15 мороза, понижение температуры воздуха в центре и на востоке, северо-востоке ночью от 5-15 до 10-25 мороза, днем от 2-11 до 5-20 мороза, на юге ночью от 15 мороза-3 тепла до 3-20 мороза, днем 8 мороза-12 тепла до 10 мороза-3 тепла, на юго-востоке страны ночью от 5 мороза-3 тепла до 0-8 мороза, днем от 2-10 тепла до 0-10 мороза», - сообщили в ведомстве.

Напомним, на большую часть территории РК 24 декабря по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью.

В связи с этим Департамент полиции города Нур-Султан обратился ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными.