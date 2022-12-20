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Снег, гололед и метель ожидаются на большей части Казахстана

20 Декабря 2022, 02:03
Снег, гололед и метель ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осадки в виде снега прогнозируют синоптики 20 декабря на большей части Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель. Лишь на юге, востоке, в центре страны погода без осадков. По территории РК усиление ветра, на юге, юго-западе – туман», - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах республики объявлено штормовое предупреждение.


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