Снайперы казахстанской армии готовы к борьбе за звание лучших в мире

БРЕСТ. КАЗИНФОРМ ­ - На полигоне «Брестский» Республики Беларусь в эти дни полным ходом идет подготовка к участию в международном конкурсе «Снайперский рубеж» в рамках V Армейских международных игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Накануне прошла жеребьевка. Уже известно, что казахстанская команда выступит под номером 20, команда хозяев конкурса – под номером 18, а первой стартует российская команда.

Кроме того, все участники получили комплект вооружения, необходимого снаряжения и приступили к завершающему этапу подготовки к соревнованиям. Казахстанские снайперы проверили комплектность вооружения, провели выверку прицельных приспособлений и выполнили пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою.

Для допуска к соревнованиям команды прошли медицинское обследование на базе развернутого на полигоне медицинского отряда, после чего были проведены занятия по соблюдению мер безопасности в ходе всех этапов конкурса.

Всего на участие в конкурсе заявлены представители 21 страны. Следует отметить, что «Снайперский рубеж» пользуется особым интересом и по популярности среди конкурсов армейских игр уступает лишь «Танковому биатлону».