Снаряд нашел пенсионер во время прогулки в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На острове Бейбитшилик в Семее найден учебный артиллерийский снаряд, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В полиции сообщили, что на канал «102» Центрального отдела полиции поступила информация о том, что 69-летний горожанин во время прогулки на острове обнаружил предмет, похожий на снаряд.

«Установлено, что найденный предмет является учебным артиллерийским снарядом (болванка), который не представляет опасности. Он передан военнослужащим войсковой части», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.