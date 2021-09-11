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    05:19, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Снаряд нашел пенсионер во время прогулки в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На острове Бейбитшилик в Семее найден учебный артиллерийский снаряд, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В полиции сообщили, что на канал «102» Центрального отдела полиции поступила информация о том, что 69-летний горожанин во время прогулки на острове обнаружил предмет, похожий на снаряд.

    «Установлено, что найденный предмет является учебным артиллерийским снарядом (болванка), который не представляет опасности. Он передан военнослужащим войсковой части», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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