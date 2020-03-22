Смывы на патогенную флору из общественного транспорта делают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг начали делать смывы на патогенную флору из общественного транспорта и кулинарных цехов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента Татьяна Горлова пообещала, что о результатах смывов сообщат в понедельник, 23 марта.

«18 и 19 марта отобрано 400 смывов, 10 проб дезинфицирующих средств на определение активного вещества из пассажирских автобусов. Результаты лабораторных анализов показали, что в маршруте №2 было превышение концентрации в растворе. По маршруту №22, наоборот, занижение. 400 смывов отобрано из объектов торговли и кулинарных и кондитерских цехов», - сказала Т.Горлова.

Специалисты департамента начали проверять, как исполняется постановление главного санитарного врача страны по проведению дезинфекционных мероприятий. Т.Горлова отметила, что складывающаяся картина не радует.

«Санитайзерами, дезсредствами и масками не обеспечен ни один из строительных и промышленных рынков. Постановление главного санитарного врача страны не выполняют. Из 19 ЦОНов санитайзеры есть только в 5. Антисептики - в 10, дезсредства и маски - в 16. Объекты коммунального назначения – бани, прачечные, салоны, парикмахерские – из 220 всего 30 обеспечены санитайзерами. Из 31 гостиницы всего в 4 мы увидели необходимые средства для дезинфекции. Из 11 продовольственных рынков, куда люди будут ходить даже в период карантина, только 4 обеспечены все необходимые условия. Население до сих пор считает, что коронавирус коснётся кого угодно, но только не нас», - подчеркнула Т.Горлова.

В городе обрабатывают дезинфицирующими средствами остановочные павильоны. Однако дезинфекцию подъездов практически не проводят.

«Не проводится работа председателями КСК по обработке подъездов жилых домов. Как мыли один раз в неделю подъезды, так и моют. Этого категорически недостаточно. Двери, перила и лифты нужно 3-4 раза в сутки обрабатывать. Переходить на усиленный режим нужно незамедлительно. Обратите внимание, что из Нур-Султана и Алматы прибыло большое количество человек. Вполне возможно, что они могли быть в контакте с заболевшими», - отметила Т.Горлова.



