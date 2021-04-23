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    14:15, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Смысла нет - эксперты о смешивании разных вакцин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперты ответили, можно ли смешивать несколько вакцин в течение получения полного компонента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Смысла чередовать вакцины никакого нет. Для того чтобы выработался нормальный уровень антител, необходимо закончить вакцинацию одной вакциной. Потому что QazVac и «Спутник V» - это совершенно разные вакцины по технологии. Поэтому, если мы, бросаясь от одного к другому, не закончив полный курс вакцинации одной вакциной, привьемся другим препаратом, то толку никакого не будет», - заявила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева во время брифинга в СЦК.

    В свою очередь доктор медицинских наук, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Александр Гуляев согласен с мнением касательно того, что не стоит смешивать вакцины.

    «Действительно, это принципиально разные вакцины - инактивированная вакцина (QazVac) и вакцина субъединичная, содержащая отдельные белки вируса. Никакого совмещения здесь не может быть. Это совершенно не предусматривается. Менять эти вакцины в процессе вакцинации не следует», - отмечает доктор.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Безопасность
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