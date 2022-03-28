Смягчить наказание за употребление наркотиков планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется смягчить наказание за немедицинское потребление наркотиков. Предлагается привлекать граждан, употребляющих и хранящих наркотики в малых количествах, не к уголовной, а к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработано два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков. То есть лица употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности», - сообщил во время онлайн-брифинга начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Также, по его словам, проект закона предусматривает усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.

Начальник управления подчеркнул, вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков высшим руководством страны определены в числе приоритетных задач органов государственного управления. На сегодняшний день разработана Дорожная карта на 2022-2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространения и производства внутри страны, лечению и реабилитации наркозависимых, а также материально-техническому оснащению органов внутренних дел, здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска.

Законодательно снижены до 1 грамма «криминальные» размеры наиболее опасных веществ мефедрона, пировалерона и их аналогов, синтетических каннабиноидов – с 50 гр до 1 гр. Усилена уголовная ответственность за их хранение без цели сбыта.