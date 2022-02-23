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Смягчение карантинных мер: новое постановление подписал костанайский санврач

23 Февраля 2022 12:35
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Смягчение карантинных мер: новое постановление подписал костанайский санврач

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписан новое постановление, в рамках которого в регионе смягчаются карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Так, в рамках нового постановления продолжается ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19.

Разрешается теперь движение междугородних, межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов), а также работа общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспорта. Без ограничения могут снова работать и службы такси.

«Разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах, а также разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, без ограничения по времени»,- говорится в сообщении.

В очном режиме теперь в регионе разрешается проводить форумы, конференции, семинары, семейные, памятные мероприятия, а также совещания (заседания).

«Разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов, стоматологий (по предварительной записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, а также разрешение посещения медико-социальных объектов, домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом», - отмечается в подписанном документе.

Школьники продолжают обучение в штатном формате. Также рекомендовано применение дифференцированного подхода к введению карантина в организациях среднего образования, в колледжах и высших учебных заведениях.

Разрешена также деятельность специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, а также работа детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек.

«Субъектам всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями ОРЗ. Усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей», - говорится в постановлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области заметно снижена заболеваемость КВИ.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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