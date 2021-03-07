Смягчение карантина в Атырауской области: опубликовано новое постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области касательно ограничительных карантинных мер и поэтапного их смягчения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии Постановлением Главного государственного санитарного врача Атырауской области за №4 от 7 марта 2021 года разрешены:

- работа ЦОНов с 09.00 часов до 18.00 часов при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий;

- проведение образовательных мероприятий;

- деятельность детских кабинетов коррекции, детских образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей (группы не более 15 человек), по записи в штатном режиме;

- работа торговых домов и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, продовольственных и непродовольственных крытых и открытых рынков в штатном режиме при соблюдении заполняемости не более 30 % от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 4 кв.м на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- работа СПА-центров, бассейнов с 07.00 часов до 22.00 часов.

- с 9 марта 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек.

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Согласно постановлению запрещается проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий со зрителями, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 53 случая коронавируса. Согласно матрице эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана Атырауская область находится в «желтой» зоне.



