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    11:53, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Смягчение карантина в Акмолинской области: опубликовано новое постановление

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 24 февраля 2021 года № 9 «О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 24 февраля 2021 года «О смягчении органичительных карантинных мер на территории Акмолинской области» внести следующие изменения и дополнения: разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением требований приложения. При возобновлении деятельности объектов общественного питания на объектах образования обеспечить прохождение ПЦР тестирования на COVID-19 работников столовых школ однократно при выходе на работу», - говорится в постановлении.

    Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, городов и районов Акмолинской области, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

    Постановление вступает в силу с 0:00 часов 1 марта 2021 года.

    Полностью текст документа можно прочитать здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Акмолинская область
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