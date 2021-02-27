Смягчение карантина в Акмолинской области: опубликовано новое постановление
«В постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 24 февраля 2021 года «О смягчении органичительных карантинных мер на территории Акмолинской области» внести следующие изменения и дополнения: разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением требований приложения. При возобновлении деятельности объектов общественного питания на объектах образования обеспечить прохождение ПЦР тестирования на COVID-19 работников столовых школ однократно при выходе на работу», - говорится в постановлении.
Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, городов и районов Акмолинской области, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
Постановление вступает в силу с 0:00 часов 1 марта 2021 года.
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