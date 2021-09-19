Смягчение карантина, перепись, отопительный сезон и уборка урожая – самые актуальные темы прошедшей недели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане постепенно смягчают карантинные ограничения и некоторые регионы переходят в «желтую» зону. Тем временем аграрии страны завершают уборку урожая, а тепловики готовятся к предстоящему отопительному сезону. Об этом и не только читайте в обзоре недели МИА «Казинформ».

Главное радостное событие недели для многих регионов страны – смягчение карантинных органичений. Главные санитарные врачи областей один за другим объявили отмену некоторых ограничительных мер.

О том, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается, заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

В целом, заболеваемость коронавирусом в стране снизилась на 35%. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Такие же показатели и по занятости инфекционных коек в стране.

«В связи со стабилизацией эпидситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) в регионах проводится работа по сокращению инфекционных коек. С 25 августа закрыто 57 объектов в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях, где были развернуты инфекционные отделения/койки для лечения пациентов с КВИ. Всего коечный фонд сократился на 12 211 коек», - сказал министр.

Снижение заболеваемости в стране, по его словам, отметили и во Всемирной организации здравоохранения.

«По оценке ВОЗ, в Казахстане репродуктивное число на протяжении последних четырех недель ниже единицы, что свидетельствует о том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое снижение заболеваемости», - сообщил министр.

А в «красной зоне» пока что остаются следующие города и регионы: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

Для того, чтобы эти регионы вышли из «красной» зоны, нужна массовая иммунизация, утверждают специалисты. Вакцинация в стране идет полным ходом. На 18 сентября первым компонентом в Казахстане провакцинировано 7 259 649 человек, второй компонент получили 6 108 540 человек.

С началом учебного года в традиционном формате, к сожалению, были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди школьников. В связи с этим в нескольких классах был объявлен карантин и ученики перешли на две недели на онлайн-обучение.

Однако специалисты спешат успокоить родителей.

«1 сентября в школах началось обучение в традиционном формате. Для защиты здоровья детей в организациях образования приняты необходимые санитарные меры. За эти две недели заболели коронавирусом 0,07% учащихся от общего числа казахстанских школьников. При этом классы, отправившиеся на карантин в начале месяца, уже возвращаются к учебе уже с этой недели», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Помимо коронавирусной инфекциий, с началом похолодания среди населения наблюдается увеличение заболеваемости сезонном гриппом. Министр здравоохранения РК Алексей Цой получил прививку против гриппа в день старта сезонной кампании вакцинации в

Осенние холода предупреждают не только о простудных заболеваниях, но и о подготовке к отопительному сезону. Тем более, что неделя не радует теплыми деньками некоторые регионы страны. Коммунальные службы регионов усердно готовятся в предстоящим холодам. Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону. Энергоисточники страны запасаются углем и топливом.

«Продолжается накопление топлива на электрических станциях. На складах энергоисточников запас угля составляет 3,5 млн тонн и 90 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует утвержденным нормам», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Синоптики в свою очередь порадовали казахстанцев новостью о «бабьем лете». Как прогнозируют специалисты, конец сентября и первая половина октября выдадутся теплыми.

Однако аграрии спешат собрать урожай. Во многих регионах уборочная кампания близится к финишу. На 15 сентября 2021 года по республике убрано 13,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 83,3% от их общей уборочной площади сообщили Министерство сельского хозяйства РК.

Еще одно событие этой осени – перепись населения. Прошло чуть больше двух недель с начала переписи. За это время более 3 млн казахстанцев прошли анкетирование. Надо отметить, мнгих казахстанцев возмутило количество вопросов. Однако р Нурболат Айдапкелов сообщил, что можно не отвечать на все вопросы.

«В целом, 91 вопрос – это не означает, что каждый гражданин должен отвечать на все эти вопросы. Во-первых, вопросник, который относится к иностранцам, не заполняется нашими гражданами. Во-вторых, вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму либо являются самозанятыми», - пояснил р уководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

Также руководитель Бюро нацстатистики отметил, что основой для создания переписных листов этого года стали опросники переписи 2009 года. Кроме того, учтены предложения государственных органов и международных организаций, специализирующихся на сфере статистики по проведению переписи населения и жилищного фонда раунда 2020 года (Конференция Европейских статистиков, Вашингтонская группа и т.д.).

Многие специалисты разных сфер отмечают пользу проведения переписи населения. Участвуя в переписи, граждане вносят свой вклад в разработку перспективных социальных программ.



