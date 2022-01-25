Смягчение карантина: какие объекты и отрасли смогут работать без ограничений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие объекты и отрасли смогут работать без ограничений при наличии «зеленого» или «синего» статуса (участники проекта Ashyq), в связи с решением МВК снизить карантинные ограничения для бизнеса в Казахстане, рассказали в НПП «Атамекен», передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, решение снять карантинные ограничения для ряда предпринимателей во всех зонах санэпидостановки принято 24 января 2022 года на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции. Предложение озвучено заместителем председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжасом Ордабаевым.

Кроме того, одобрено предложение для предпринимателей, работающих для посетителей с «синим» статусом. Теперь они смогут работать без ограничений в «зеленой» зоне, в «желтой», «красной» зонах — увеличение наполняемости и снятие ограничений по режиму работы.

Без ограничений при наличии «зеленого» статуса смогут работать объекты и отрасли:

- проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия: банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки;

- организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей

- выставки, марафоны на открытом воздухе;

- спортивные мероприятия со зрителями;

- религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;

- игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;

- ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 кв.м. - торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;

- сауны, бани, бассейны;

- спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.

Без ограничений при наличии «синего» статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:

- отели, гостиницы;

- аэропорты;

- железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;

- пункты обслуживания пассажиров ЦОН;

- банки, отделения АО «Казпочта»;

- объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;

- крытые рынки;

- объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;

- центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);

- межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в «желтой» и до 60% в «красной» зонах.

Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного посетителя в «желтой» и «красной» зонах.

Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 кв.м. на одного человека в «желтой» зоне и не менее 10 кв.м. на одного человека при заполняемости не более 60% в «красной». Океанариумы заработают с ограничениями в «красной» зоне - заполняемость не более 60%.