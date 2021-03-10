Смягчение карантина: как будут учиться школьники в Мангистауской области
Согласно постановлению подпункт 12) пункта 2 изложен в следующей редакции - разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:
- обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;
- с 9 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;
- обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11, (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс - 1 кабинет»), соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);
- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.
Постановление вступает в силу с 9 марта.