Смягчение карантина: что разрешается в Казахстане с 1 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановления главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова внесены изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ №67) следующие изменения и дополнения:

1) в приложении 1 к ПГГСВ №67 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сотрудники переводятся на дистанционную форму работы в зависимости от производственной необходимости.

На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (температура тела выше 37 гр., кашель, наличие насморка).»;

1) пункт 1 дополнить подпунктом 44) следующего содержания:

«соблюдение требований к банкетным залам, ночным клубам, караоке на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина согласно приложению 47 к настоящему постановлению;»;

2) в приложении 1 к ПГГСВ №67 пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

« Сотрудники переводятся на дистанционную форму работы в зависимости от производственной необходимости.

На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (температура тела выше 37 градусов, кашель, наличие насморка).»;

приложение 24 к ПГГСВ №67 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 39 к ПГГСВ №67 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 45 к ПГГСВ №67 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в приложении 41 к ПГГСВ №67 пункты 7,8 и 13 изложить в следующей редакции:

«ТД, лаборатории и медицинские организации независимо от формы собственности, осуществляющие направление на проведение тестирования и забор материалов на COVID-19 обязаны заполнять направление на лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с заполнением всех данных исследуемого согласно форме, указанной в данном приложении и обеспечить регистрацию электронного направления в Едином интеграционном портале (далее – ЕИП) НЦЭ (с момента предоставления доступа).

Лаборатории и медицинские организации независимо от формы собственности, осуществляющие проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР в течении 3-х часов предоставляют копию протокола о положительном результате и отчет по предоставленной форме в ТД и УЗ.

НЦЭ организует и координирует мероприятия по обеспечению интеграции лабораторных информационных систем лабораторий и медицинских организаций независимо от формы собственности, осуществляющих тестирование на COVID-19 с ЕИП НЦЭ.»;

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить:

запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

запрет деятельности букмекерских контор;

запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;

запрет организации и проведения праздничных корпоративов;

запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;

разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;

комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов;

разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода в желтую или зеленую зону;

разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении требований приложения 46 постановления ГГСВ РК №67.».

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 1 марта 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .







