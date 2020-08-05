SMS-разрешения для выхода из дома отменили в Азербайджане

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - В Азербайджане отменена система sms-разрешений для выхода из дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

Как сообщили агентству в Оперативном штабе при Кабинете министров, в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией принято решение о введении ряда послаблений в городах и районах, где действует ужесточенный режим карантина, а также по всей республике.

Так, в городах и районах, где введен ужесточенный режим карантина, с 06:00 пятого августа 2020 года отменены система sms-разрешений, а также предоставление разрешений посредством портала «icaze.e-gov.az» и на основании служебного удостоверения, справки с места работы.