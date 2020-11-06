SMS об истечении сроков документов будут получать казахстанцы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь казахстанцам, чьи номера телефонов зарегистрированы в Базе мобильных граждан, будут приходить SMS-уведомления об истечении срока удостоверения личности, паспорта и водительского удостоверения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».
Сообщение с напоминанием и ссылкой на услугу придет за месяц до истечения срока с текстом: «Напоминаем, скоро истекает срок действия вашего удостоверения личности (паспорта, водительского удостоверения). Для получения нового документа вы можете подать заявление, не выходя из дома, через eGov.kz».
«Путем рассылки SMS-уведомлений мы планируем в проактивном формате предупреждать казахстанцев, у которых в скором времени истекает срок документов, что позволит гражданам заблаговременно позаботиться о заказе услуги на портале eGov.kz. Тем самым мы хотим уберечь казахстанцев от штрафов за просроченные документы», - комментирует Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».
Граждане, получившые SMS-уведомление могут продлить срок действия своих документов на портале eGov.kz.
Удостоверение и паспорт можно продлить, воспользовавшись услугой «Получение паспорта, удостоверения личности». Отметим, что документы, удостоверяющие личность с истекшим сроком действия можно заменить только в ЦОНе.
Водительское удостоверение можно перевыпустить, подав онлайн-заявку на портале eGov.kz, в случаях истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа. Для этого на портале, нужно выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений».
Также граждане, зарегистрированные в Базе мобильных граждан, будут получать сообщения от 1414 с поздравлением и пожеланиями ко дню рождения.
- Пожарные машины смогут отапливать дома при авариях на котельных в Алматы
- Коррекционный центр для особенных детей открылся в Абайском районе Карагандинской области
- Где и по какой цене можно сдать ПЦР-тест в столице
- Количество случаев интернет-мошенничества увеличилось в Казахстане за год в полтора раза
- Нет 100% гарантии, что повторного заражения коронавирусом не будет — профессор Алмаз Шарман
- 75 объектов адаптируют для инвалидов в Семее
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана