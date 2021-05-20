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Сможет ли вакцинировавшийся за границей получить паспорт вакцинации в Казахстане

20 Мая 2021 14:44
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Сможет ли вакцинировавшийся за границей получить паспорт вакцинации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сможет ли вакцинировавшийся человек за границей получить паспорт вакцинации в Казахстане? На этот вопрос ответила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султану Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если человек вакцинировался за пределами Республики Казахстан, паспорт вакцинации он не сможет получить здесь», - ответила Алия Рустемова.

Она напомнила, что паспорт вакцинации формируется в мобильном приложении eGov, которое интегрировано с информационными системами, находящиеся в медицинских организациях.

«Пациент приходит на вакцинацию, ему ставят первый компонент вакцины. Все это вводится в информационную систему, далее, через определенное время пациент приходит для получения второго компонента. Все это вводится в медицинскую информационную систему, и автоматически в eGov формируется паспорт вакцинации. Там четко прописана медорганизация, где получил вакцину, данные врача, вплоть до серии, и какая вакцина получена. Поэтому здесь получить паспорт невозможно вакцинированным за рубежом», - прокомментировала Алия Рустемова.

Отметим, что по последним данным два компонента вакцины получили 81 тысяча граждан Нур-Султана. Чтобы создать коллективный иммунитет необходимо вакцинировать не менее 60 % населения - 647 тысяч астанчан.

По словам заместителя руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султану Алии Рустемовой, сейчас в столице снизился темп вакцинации в сравнении с апрелем, началом мая. «Вакцины хватает, активности населения нет», - отметила она.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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