Сможет ли Серик Конакбаев занять пост главы AIBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный арбитражный суд разрешил Серику Конакбаеву побороться за пост Президента AIBA и продолжить свою кампанию (по сбору подписей - ред.). Окончательное решение по его кандидатуре будет принято 30 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Insidethegames.

В письме, которое Конакбаев направил в национальные федерации AIBA, казахстанский боксер пишет: «В связи с тем, что слушание приближается к дате выборов, мне было разрешено возобновить мою избирательную кампанию, чтобы полностью сохранить мое право на выдвижение собственной кандидатуры».

Ранее избирательный комитет AIBA не включил казахстанца в список кандидатов на пост главы организации по причине того, что он не собрал достаточное количество подписей национальных федераций.

Конакбаев подал документы 24 сентября, тогда как прием заявок завершился на день раньше, 23 сентября.



Перевод: Арайлым Темиргалиева