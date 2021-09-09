Сможет ли после строительных работ Малый Талдыколь снова стать домом для птиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько водоемов имеется в водном фонде Нур-Султана? Сможет ли после строительных работ Малый Талдыколь снова стать домом для тысячи птиц? На эти вопросы ответили представители столичного акимата в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Нур-Султана в водном фонде есть порядка 7,5 тысячи га водоемов. В соответствии с земельным и водным кодексами, водоемы должны быть официально оформлены и зарегистрированы в земельном правовом кадастре», - пояснил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлан Уранхаев.

В настоящее время, по его словам, в Нур-Султане есть такие водоемы, как Майбалык, Талдыколь, река Ишим, Акбулак.

«Могу вам ответственно заявить, что так называемое озеро Малый Талдыколь в водном фонде города Нур-Султана никогда не значилось», - добавил он.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, превратится ли озеро в искусственный водоем, каким образом восстановится жизнь на озере, могут ли официальные лица гарантировать, что озеро также будет домом для тысячи птиц и зверей.

«Считаю, что если данный водный объект будет благоустроен, будет сохранена водная гладь, будет построено доступное для населения бщественное пространство, конечно, туда прилетят птицы. Но рядом мы построим крутую заповедную зону, крутой парк. Думаю, птицы и там будут гнездиться, размножаться, и растения будут произрастать. Прилетят птицы на водную гладь», - прокомментировала руководитель столичного управления окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева.