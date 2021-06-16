Сможет ли Казахстан вакцинировать 10 млн человек к осени - ответ Алексея Цоя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда может завершиться массовая кампания вакцинации и сможет ли Казахстан достичь цели привить 10 миллионов населения, ответил глава Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим, чтобы вакцинация была как можно быстрее завершена. И здесь даже та работа, которую мы провели, я думаю, нужно будет ее усиливать. Что мы делаем с регионами? Практически еженедельно проходит межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией, на которой регионам мы проговариваем, что нужно усилить информационно-разъяснительную работу, так как вакцинация добровольная», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

По данным министра, за вчерашний день было использовано около 90 тысяч доз. В последние дни вакцинируются примерно 90-100 тысяч человек.

«Мы будем работу активизировать. Цель мы ставим все равно 10 миллионов к осени. При этом, конечно, мы надеемся на то, что все наши граждане, те, которые не вакцинировались или те, которые, возможно, раньше переболели, сейчас уже выходят сроки более шести месяцев, также пришли на вакцинацию и поддержали. К сожалению, повторно люди болеют, и нам нужно будет защищаться, чтобы у нас повторно таких волнообразных скачков коронавирусной инфекции не было в Казахстане», - пояснил министр.



