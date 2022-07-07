7 Июля 2022 15:30

Сможет ли банкрот принять наследство умершего после вступления в силу нового закона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В законопроекте, предусматривающем банкротство физических лиц, не предусмотрен порядок наследования обязательств в случае смерти должника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что законопроектом не предусмотрен порядок наследования обязательств, наследник, объявленный банкротом, в соответствии с Гражданским кодексом РК может принять наследство со всеми обязательствами и имуществом», - говорится в ответе Министерства финансов РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

К обязательствам, согласно Гражданскому кодексу, относятся и долги по кредитам. Они переходят к наследникам, если они, по завещанию или по закону, сами дают согласие на принятие наследства. Долги по кредитам также переходят к наследнику, если он отвечает по долгам наследодателя в размере стоимости наследуемого имущества.

Не платить долги по кредитам, как сообщили в одной из казахстанских страховых компаний, можно только в случае, если кредит был застрахован. При этом есть несколько нюансов. В договоре со страховой компанией должен быть пункт задействия страхового случая, то есть смерти заемщика. Полис обязательно должен быть действующим на момент смерти. Если все сделать вовремя, то долг может быть покрыт в полном размере. Покрытие долга зависит от нескольких факторов, в том числе от причины гибели, наличия полного перечня документов и других.

Банки второго уровня (БВУ), по данным Министерства финансов РК, могут обязать заемщиков заключать договор страхования. При этом БВУ не вправе ограничивать заемщика, залогодателя в выборе страховщика. Договором банковского займа на заемщика не может быть возложена обязанность страховать свою жизнь или здоровье.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов завершило работу по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Документ поступил на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.