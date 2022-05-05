5 Мая 2022 09:34

Смотр строя и песни провели в Акмолинской области в честь столетия Талгата Бегельдинова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау на центральной площади Тәуелсіздік состоялся областной смотр-конкурс строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества и столетию летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза, участника Парада Победы 1945 года, генерал-майора авиации Казахстана Талгата Бегельдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в конкурсе, прошедшем в рамках Года детей, приняли участие 30 команд из числа студентов организаций технического и профессионального образования региона. Участники прошли торжественным маршем на площади Тәуелсіздік и исполнили строевые песни. Командовал парадом начальник штаба батальона оперативного назначения воинской части 5510 майор Василий Гунько.

В своем приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что воспитание казахстанского патриотизма, чувства ответственности за выполнение гражданского долга начинается со школьной скамьи. Глава региона призвал молодежь беречь главные ценности – независимость, мир и стабильность.

«В областном конкурсе приняли участие около 500 человек. Конкурс способствует формированию патриотического сознания», - отметили организаторы.

По итогам среди юношей первое место заняла команда высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, второе - команды агротехнического колледжа села Красный Яр и кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа имени Ж.Мусина. Третьими стали команды колледжа высшей культуры имени Акана Серэ, колледжа «Арна» и многопрофильного колледжа при кокшетауском университете им. Ш.Уалиханова.

Среди девушек первое место заняла команда кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина, второе у команды колледжа высшей культуры имени Акан серэ, третьего удостоилась команда колледжа «Арна».

Победители и призеры областного конкурса были награждены денежными сертификатами, кубками и дипломами.