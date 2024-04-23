Смогут ли владельцы затопленных домов получить жилье в случае отсутствия документов

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, получат ли владельцы затопленных домов новое жилье в случае отсутствия правоустанавливающих документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Если жилье не полностью узаконено, таких документов не хватает, у нас есть разные механизмы. Мы все знаем, что у нас достаточно цифровое государство и существуют механизмы быстрого восстановления документов, - сказал министр.

По его словам, региональные комиссии, которые работают при акиматах, готовы работать по цифровым копиям.

- Если у вас какие-либо документы утеряны, вам нужно подтвердить, что вы живете, что это ваш дом. Правительством был предусмотрен отдельный механизм, когда через социальные органы, медицинские учреждения, путем опроса соседей, комиссия, которая существует при акимате, признает тот или иной дом - жилищем, - сообщил К. Шарлапаев.

Он отметил, что специальный механизм был предусмотрен для того, чтобы дать возможность человеку подтвердить его статус пострадавшего.