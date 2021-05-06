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    19:12, 05 Май 2021 | GMT +6

    Смогут ли школьники вернуться в школы с 1 сентября - ответ Минздрава РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минздраве РК прокомментировали вопрос возможного возвращения детей в школы к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, это такой животрепещущий вопрос, который задают очень часто. Каждый раз от четверти к четверти мы ожидали, что будем послаблять обучение детей в офлайн-формате. Но к сожалению, эпидемиологическая ситуация складывалась так, что мы этого себе позволить не могли. Сегодня у нас появилось достаточно мощное оружие – вакцина. Поэтому, если до нового учебного года сможем обеспечить коллективный иммунитет или хотя бы привьем значительное количество населения, это позволит нам защитить детей», - считает председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга СЦК.

    «К сожалению, дети сегодня не подлежат вакцинации, и очень важно, чтобы они в семьях не заражались, не заражались в коллективах. Поэтому еще раз призываю: давайте будем вакцинироваться. Это позволит нам вернуть детей 1 сентября за парты. Студентов в вузы, колледжи и так далее», - отметила А. Есмагамбетова.

    Ранее министр здравоохранения рассказал , какие организации, в том числе организации образования, планируют подключиться к приложению «Ashyq».






    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Образование Главная
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