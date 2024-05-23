Смогут ли казахстанцы добираться на поезде в Китай

Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов рассказал о перспективах появления прямого пассажирского ЖД-маршрута из Казахстана в Китай. По его словам, сейчас ведутся соответствующие переговоры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жанибек Тайжанов сообщил, что АО «Пассажирские перевозки» обратились к китайской стороне еще в начале 2024 года. Конкретного ответа пока нет, но в Китае заявляют, что появление такого маршрута вполне возможно.

— Сейчас Китайское туристическое агентство хочет к нам приехать и организовать поезд Сиань — Алматы. Они планируют где-то на июнь месяц. Это будет поезд их формирования, с их проводниками и их клиентами. Это туристический поезд. После запуска мы продолжим переговоры в отношении нас, чтобы нам тоже запустить, — заявил Жанибек Тайжанов на брифинге по итогам деятельности АО «Пассажирские перевозки».

Он напомнил, что раньше был маршрут из Алматы в Урумчи, но сейчас поезд ходит только до границы. Из-за карантинных ограничений китайская сторона закрыла границу.

Сейчас международные поезда из Казахстана ходят в Россию и Узбекистан. В скором времени возобновится маршрут Караганда — Москва.