Смогут ли казахстанцы выбирать вакцину после поступления новых видов – ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК пояснил, будет ли у казахстанцев право выбора после поступления новых видов вакцин от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас разницы нет, все вакцины, которые к нам поступают, мы их распределяем в регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации и от населения в данном регионе», - сказал Алексей Цой, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Минздрава отметил, что вакцины распределяются равномерно.

«Даже когда казахстанская вакцина поступает, мы ее равномерно распределяем по регионам в зависимости от населения и действующей эпидситуации. Все будет зависеть от того какая вакцина будет доступна в этой медицинской организации и всегда гражданин имеет право отказаться, если он по тем или иным причинам не хочет вакцинироваться», - пояснил Алексей Цой.

Министр добавил, что не видит разницы в том, какой вакциной прививаться и каждая вакцина будет способствовать появлению коллективного иммунитета.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане.