Смогут ли казахстанцы выбирать вакцину после поступления новых видов – ответ Минздрава
«У нас разницы нет, все вакцины, которые к нам поступают, мы их распределяем в регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации и от населения в данном регионе», - сказал Алексей Цой, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Глава Минздрава отметил, что вакцины распределяются равномерно.
«Даже когда казахстанская вакцина поступает, мы ее равномерно распределяем по регионам в зависимости от населения и действующей эпидситуации. Все будет зависеть от того какая вакцина будет доступна в этой медицинской организации и всегда гражданин имеет право отказаться, если он по тем или иным причинам не хочет вакцинироваться», - пояснил Алексей Цой.
Министр добавил, что не видит разницы в том, какой вакциной прививаться и каждая вакцина будет способствовать появлению коллективного иммунитета.
Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане.