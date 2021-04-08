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    18:15, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Смогут ли казахстанцы выбирать вакцину после поступления новых видов – ответ Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК пояснил, будет ли у казахстанцев право выбора после поступления новых видов вакцин от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас разницы нет, все вакцины, которые к нам поступают, мы их распределяем в регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации и от населения в данном регионе», - сказал Алексей Цой, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Глава Минздрава отметил, что вакцины распределяются равномерно.

    «Даже когда казахстанская вакцина поступает, мы ее равномерно распределяем по регионам в зависимости от населения и действующей эпидситуации. Все будет зависеть от того какая вакцина будет доступна в этой медицинской организации и всегда гражданин имеет право отказаться, если он по тем или иным причинам не хочет вакцинироваться», - пояснил Алексей Цой.

    Министр добавил, что не видит разницы в том, какой вакциной прививаться и каждая вакцина будет способствовать появлению коллективного иммунитета.

    Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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