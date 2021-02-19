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Смогут ли казахстанцы переуступать пенсионные накопления на лечение близких родственников

Автор:  
Серик Сабеков
19 Февраля 2021, 18:25
Смогут ли казахстанцы переуступать пенсионные накопления на лечение близких родственников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смогут ли граждане переуступать пенсионные накопления на лечение близких родственников, рассказала на брифинге в СЦК председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того, как он (гражданин) получил заключение врачебной комиссии и уже деньги находятся у него на спецсчете, он может в это время, допустим, что его диагноз и лечение по этому диагнозу составляет сумму большую чем у него есть, он может параллельно запустить процессы переуступки от других родственников. Он будет либо заявителем, либо получателем этих денег», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Ранее директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева ознакомила с правилами по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение. За счет пенсионных накоплений граждане могут получить такие дорогостоящие услуги, как лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация), реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная терапия, офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Вместе с тем, данный перечень может меняться с учетом потребности населения.


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