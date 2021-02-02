Смогут ли казахстанцы использовать  пенсионные средства на санаторное  лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смогут ли казахстанцы использовать пенсионные средства на лечение? На этот вопрос ответила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правила сейчас находятся на утверждении в Министерстве юстиции, и насколько я знаю, почти уже на финальной стадии. Точно знаю, что нас услышали на прошлой пресс-конференции. Восьмая цель появилась – дополнительные репродуктивные вспомогательные технологии. Теперь возможно сделать ЭКО. Я точно знаю, что в последнем документе это появилось», - прокомментировала Ляззат Ибрагимова.

Что касается санаторного лечения, она призвала дождаться утверждения правил.

«У меня точной информации нет. Не хочу вводить в заблуждение вкладчиков. Там будет немножко другой бизнес процесс, чем при получении жилья», - дополнила Ляззат Ибрагимова.

Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК были озвучены первые итоги снятия пенсионных накоплений вкладчиками ЕНПФ. С 25 по 30 января в ЕНПФ поступило более 52 тысяч заявок, из них было принято в обработку 38389 заявок (74%) на общую сумму 212 млрд тенге. Средняя сумма к выплате составила 5,5 млн тенге.