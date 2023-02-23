Смогут ли иностранцы усыновить осиротевших турецких детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Смогут ли иностранцы усыновить детей, которые осиротели из-за землетрясений в Турции? На этот вопрос ответил Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дипломат на брифинге сообщил, что на сегодня под патронатным наблюдением в Турции находятся 1858 детей. Личности и документы 200 из них пока не установлены.

«Дети, ставшие сиротами во время землетрясений, сейчас под присмотром государства. Ведется установка личности этих детей и восстановление документов. Им оказывается психологическая помощь. Этих детей не будут отдавать на усыновление в зарубежные страны. Они будут размещены в семьях своих родных в Турции», - сказал Уфук Экиджи.

Ранее сообщалось, что казахстанцы собрали 5 млн долларов для помощи пострадавшему от землетрясений народу Турции.

«Помимо иной помощи, жители Казахстана оказывали денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, поступило около 5 млн долларов», - собщил Уфук Экиджи.