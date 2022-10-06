Смогут ли граждане России работать в компаниях фонда «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При соблюдении всех норм трудового законодательства Казахстана граждане России могут быть трудоустроены в группу компаний фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запрета нет. Если у него есть разрешение на работу, то, соответственно, он может не только в группу компаний «Самрук-Қазына» трудоустроиться, но и в другие компании. Каждый HR-специалист руководствуется трудовым законодательством Казахстана. Если подать заявку, как потенциальный кандидат, граждане России смогут участвовать в конкурсе», - прокомментировал во время пресс-конференции управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

Ранее заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал наплыв россиян в Казахстан. По официальным данным на 5 октября, количество выехавших из Казахстана россиян превысило число въехавших.

Общая численность работников группы компаний фонда «Самрук-Қазына» составляет свыше 250 тыс. человек, иностранных специалистов – более 740. С 2019 года работает единая онлайн платформа рекрутинга Samruk Qyzmet, где сегодня зарегистрировано более 480 компаний и свыше 123 тысяч соискателей.



