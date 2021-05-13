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    03:01, 13 Май 2021 | GMT +6

    Смог от лесных пожаров в России накрыл Павлодарскую область

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Лесные пожары стали причиной смога в трех городах и нескольких районах Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

    По информации ДЧС региона, на территории Павлодарской области смог наблюдается в городах: Павлодар, Экибастуз, Аксу и районах Баянаул, Актогай, Железинка, а также в двух приграничных областях (СКО и Акмолинская).

    «Лесостепные пожары, аварийные выбросы на промышленных объектах по области не зарегистрированы. По данным Казгидромет ветер северо-западный, причина смога - лесной пожар в Тюменской области РФ площадью 48000 га», - говорится в сообщении.


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