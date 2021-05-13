Смог от лесных пожаров в России накрыл Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Лесные пожары стали причиной смога в трех городах и нескольких районах Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

По информации ДЧС региона, на территории Павлодарской области смог наблюдается в городах: Павлодар, Экибастуз, Аксу и районах Баянаул, Актогай, Железинка, а также в двух приграничных областях (СКО и Акмолинская).

«Лесостепные пожары, аварийные выбросы на промышленных объектах по области не зарегистрированы. По данным Казгидромет ветер северо-западный, причина смога - лесной пожар в Тюменской области РФ площадью 48000 га», - говорится в сообщении.