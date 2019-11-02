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Смог окутал столицу Индии: власти объявили чрезвычайное положение

2 Ноября 2019 02:30
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Смог окутал столицу Индии: власти объявили чрезвычайное положение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Загрязнение воздуха в столице Индии Дели достигло столь опасного уровня, что власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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Специальная комиссия Верховного суда ввела ограничения в самом городе и нескольких соседствующих штатах: остановлены все строительные работы и запрещены салюты.

Городские школы закрыты как минимум до следующего вторника. Школьникам и их родителям выдали более 5 миллионов респираторов.

Глава городского правительства Арвинд Кеджривал сказал, что столица превращается в «газовую камеру».


Окутанные белой дымкой, жители города стали публиковать фотографии в соцсетях, жалуясь на ситуацию, которая с каждым годом становится все хуже.

Причиной резкого ухудшения экологической ситуации стали фермеры, которые сжигают стерню, оставшуюся на полях после сбора урожая.

В северных районах Индии в ноябре и декабре ежегодно сжигается более 23 млн тонн таких отходов сельхозпроизводства на территории 80 тыс. квадратных километров.


По данным ученых из Гарвардского университета с 2012 по 2016 год причиной значительного загрязнения воздуха в Дели было именно сжигание стерни.

Положение усугубляют салюты, которые жители запускают в честь индуистского праздника Дивали, строительная пыль, выбросы заводов и транспортных средств.

В составе смога присутствуют двуокиси углерода, азота и серы.

Опасность возникшего в Индии смога заключается еще и в том, что некоторые его частицы очень мелкие и, проникая в организм человека, могут оседать в легких, а в некоторых случаях попадают прямо в кровеносную систему.


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Ключевые слова: Индия,
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