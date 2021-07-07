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    09:48, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Смог накрыл Костанай: причину назвали в ДЧС

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанай накануне накрыл густой смог. В ДЧС Костанайской области объяснили причину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Главного Управления МЧС Россиипо Курганской области, накануне произошло возгорание леса и сухой травы в районе населенного пункта Новотроицкий Курганской области.

    «В результате изменения ветра, дым и смог сместились на приграничные территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей и далее к городу Костанаю», - прокомментировали в ведомстве.

    В самом Костанае и в окрестностях города обстановка стабильная, пожаров нет.

    Ранее сообщалось о том, что почти сутки тушили степной пожар близ Аркалыка.


    Теги:
    Костанайская область
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