Смог накрыл Костанай: причину назвали в ДЧС

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанай накануне накрыл густой смог. В ДЧС Костанайской области объяснили причину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Главного Управления МЧС Россиипо Курганской области, накануне произошло возгорание леса и сухой травы в районе населенного пункта Новотроицкий Курганской области.

«В результате изменения ветра, дым и смог сместились на приграничные территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей и далее к городу Костанаю», - прокомментировали в ведомстве.

В самом Костанае и в окрестностях города обстановка стабильная, пожаров нет.

Ранее сообщалось о том, что почти сутки тушили степной пожар близ Аркалыка.