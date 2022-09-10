Смог ли закон «О статусе педагога» повысить авторитет преподавателей - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Смог ли закон «О статусе педагога» повысить статус преподавателей и каких изменений требует система образования? Об этом в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly рассказала председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки Айгуль Мукашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам анкетирования 82% педагогов ответили, что закон начал работать и защищать их права. Когда мы обсуждали проект закона, то было очень много предложений от педагогов нашей республики. Только в отраслевой профсоюз поступило более 40 тыс. предложений. В основном они касались привлечения педагогов в несвойственную для них работу, заполнения ненужных и лишних отчетов, неправильного отношения со стороны родителей к педагогам, также был вопрос о снижении пенсионного возраста. Все предложения передали в рабочую группу. Я сама являлась членом рабочей группы. Многие предложения вошли в закон. Например, есть 6 статья. В ней говорится о том, что при осуществлении профессиональной деятельности педагогов нельзя привлекать к несвойственной их профессиональной деятельности работе. Говорится также о том, что педагоги не должны сдавать излишнюю отчетность, должно быть уважительное отношение к педагогам», - пояснила глава Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки.

Спикер считает, что нужно изменить систему подготовки педагогов, чтобы повысить привлекательность педагогической работы.

«До принятия закона «О статусе педагога» данная профессия не пользовалась особым авторитетом, но после принятия закона по поручению Президента, начиная с 2020 года зарплата педагогов ежегодно увеличивается на 25%. В 2023 году по сравнению с 2019 годом заработная плата педагогов увеличится в два раза», - отметила Айгуль Мукашева.

Она перечислила изменения, которые необходимы в системе образования.

«Внесены изменения в приказ 83 об аттестации, но не все с одобрением приняты педагогами. Раньше был пункт о том, что педагог, которому остается 4 года до пенсии, освобождается от Национального квалификационного теста. Сейчас внесены изменения о том, что педагоги, которым до выхода на пенсию остается два года, освобождаются от теста. Мы внесли предложения. Многие педагоги тоже были против и в данный приказ внесут изменения. Недавно министр просвещения Асхат Аймагамбетов говорил о том, что педагоги могут не сдавать Национальный квалификационный тест, но их квалификация повышаться не будет», - добавила Айгуль Мукашева.