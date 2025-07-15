Заседание СМИД государств-членов ШОС проходит в Китае

Мероприятие является важным этапом подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС, который состоится в Тяньцзине осенью этого года.

По информации МИД КНР, министры иностранных дел государств-членов ШОС в ходе текущего заседания обменяются мнениями по сотрудничеству в различных областях и актуальным международным и региональным вопросам.

- Китай будет работать со всеми сторонами для достижения большего консенсуса и принятия дополнительных мер по сотрудничеству, чтобы саммит в Тяньцзине открыл новый этап качественного развития ШОС, — говорится в сообщении МИД КНР.

Как ранее сообщили в Секретариате ШОС, в ходе заседания СМИД стороны обсудят организационные и содержательные аспекты подготовки предстоящего Тяньцзиньского саммита, а также проведут обмен мнениями по вопросам многопланового сотрудничества в рамках Организации в контексте актуальной международной и региональной повестки.

Напомним, что в качестве ротационного председателя Шанхайской организации сотрудничества на 2024–2025 годы Китай проведет саммит ШОС в Тяньцзине этой осенью.

В настоящий момент в Шанхайскую организацию сотрудничества входят 10 государств-членов, 2 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС, 14 стран являются партнерами по диалогу Организации.

ШОС была основана 15 июня 2001 года.