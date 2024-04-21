СМИ запретили доступ в зону паводков в ЗКО 

В связи с режимом чрезвычайной ситуации в Западно-Казахстанской области нахождение и активная работа представителей СМИ в зонах подтопления и затопления представляют серьезную угрозу их жизни и здоровью. Об этом заявили в департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО, передает агентство Kazinform.

- Спасательные и эвакуационные работы в опасных зонах проводится силами Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента полиции, Национальный гвардии и Вооруженными Силами. Эти люди обучены действовать во время чрезвычайной ситуаций, однако для не подготовленных людей такие условия могут быть крайне опасными. В целях безопасности вашей жизни и здоровья доступ в зону риска подтопленных территорий на период действии ЧС запрещен, - отметили в ДЧС ЗКО.

Вместе с тем, по информации ДЧС, согласно правилам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве РК запрещен полет дронов вблизи или внутри районов, где продолжаются действия по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Информационное обеспечение СМИ, блогеров в виде фото и видео будет осуществляться пресс-службой ДЧС по ЗКО.

Для информирования населения и других заинтересованных лиц в области работает информационный штаб - BATYS TODAY.