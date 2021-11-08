СМИ нужно признать важным общественным институтом – Тамара Калеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент международного фонда защиты свободы слова «Аділ сөз» Тамара Калеева выступила в кулуарах перед началом конференции по обсуждению законодательного развития сферы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 НПО объединились, чтобы высказать свои пожелания. Со СМИ у нас большой опыт, в том числе и негативный. Мы хотим донести до Правительства свои предложения, концептуальные и детальные. В частности, то, что в новом законе, как бы он ни назывался, должны быть четко заложены гарантии свободы слова. Пока они у нас есть только в Конституции и два раза упоминаются в действующем Законе о СМИ. А гарантии должны быть конкретными, они должны быть подкреплены какими-то конкретными нормами», - сказала Тамара Калеева журналистам.

Она озвучила общие направления.

«Мы также хотим, чтобы Закон о СМИ соответствовал международным стандартам. Сейчас этот закон на 50%, если не больше, о министерстве и для министерства. Учет и контроль. А мы хотим защиты прав журналистов. Мы хотим, чтобы СМИ признали важным общественным институтом, который необходим в государстве», - отметила общественный деятель.

«Есть и более конкретные предложения касательно регистрации СМИ, распределения госзаказа для СМИ, государственной информационной политики. По итогам мероприятия будет составлен проект рекомендаций», - заключил Т. Калеева.



