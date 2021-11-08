+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: -3 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

СМИ нужно признать важным общественным институтом – Тамара Калеева

8 Ноября 2021 18:25
Поделиться:
СМИ нужно признать важным общественным институтом – Тамара Калеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент международного фонда защиты свободы слова «Аділ сөз» Тамара Калеева выступила в кулуарах перед началом конференции по обсуждению законодательного развития сферы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сделать информацию более доступной призывают общественники
Разработать новый закон о СМИ предлагает юрист Сотрудники ТЭЦ Семея не могут получить заработную плату Освободить печатные СМИ от ряда налогов могут в Казахстане

«10 НПО объединились, чтобы высказать свои пожелания. Со СМИ у нас большой опыт, в том числе и негативный. Мы хотим донести до Правительства свои предложения, концептуальные и детальные. В частности, то, что в новом законе, как бы он ни назывался, должны быть четко заложены гарантии свободы слова. Пока они у нас есть только в Конституции и два раза упоминаются в действующем Законе о СМИ. А гарантии должны быть конкретными, они должны быть подкреплены какими-то конкретными нормами», - сказала Тамара Калеева журналистам.

Она озвучила общие направления.

«Мы также хотим, чтобы Закон о СМИ соответствовал международным стандартам. Сейчас этот закон на 50%, если не больше, о министерстве и для министерства. Учет и контроль. А мы хотим защиты прав журналистов. Мы хотим, чтобы СМИ признали важным общественным институтом, который необходим в государстве», - отметила общественный деятель.

«Есть и более конкретные предложения касательно регистрации СМИ, распределения госзаказа для СМИ, государственной информационной политики. По итогам мероприятия будет составлен проект рекомендаций», - заключил Т. Калеева.



Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Сделать информацию более доступной призывают общественники
Разработать новый закон о СМИ предлагает юрист
Сотрудники ТЭЦ Семея не могут получить заработную плату
Освободить печатные СМИ от ряда налогов могут в Казахстане
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
3 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
4 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
5 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
6 Костанайский чиновник пытался разбогатеть за счёт «фиктивных» командировочных подчинённых
Читайте также
В Казахстане завершен контрольный обход в рамках переписи населения
СКО - антилидер по ежесуточному приросту пациентов с COVID-19
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
Костанайский чиновник пытался разбогатеть за счёт «фиктивных» командировочных подчинённых
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив