СМИ не требуется согласие лиц на избирательном участке для фото- и видеоматериалов - ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СМИ не требуется согласие лиц на избирательном участке для использования фото- и видеоматериалов с их изображением. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что для осуществления своей деятельности на выборах представителям средств массовой информации необходимо лишь удостоверение личности и задание редакции.

Спикер пояснил, что согласно п. 1-1 ст. 14 Закона «О СМИ» средствам массовой информации при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции средств массовой информации не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

1) если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

2) если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен.