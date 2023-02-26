СМИ: Минэнерго США пришло к выводу о лабораторном происхождении коронавируса

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики США пересмотрело свое мнение о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в пользу версии о лабораторной утечке. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным разведывательным докладом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Изменение позиции зафиксировано в обновлении к датированному 2021 годом документу офиса директора национальной разведки Эврил Хейнс. Таким образом, Министерство энергетики США стало вторым федеральным ведомством вслед за ФБР, которое придерживается версии лабораторной утечки вируса. Еще четыре ведомства по-прежнему считают, что вирус перешел от животного к человеку естественным путем, а два, в том числе ЦРУ, не определились.

Как отмечает газета, выводы министерства энергетики основаны на новых данных и имеют важное значение, поскольку ведомство «располагает значительным научным опытом и курирует сеть американских национальных лабораторий, которые проводят передовые биологические исследования». При этом министерство присвоило своему заключению категорию «низкой уверенности», в то время как ФБР заявляло об утечке как причине пандемии с «умеренной уверенностью». Собеседники издания не стали уточнять, какие новые данные позволили министерству энергетики пересмотреть свое мнение, но отметили, что оно и ФБР пришли к схожим выводам по разным причинам.

Кроме того, обновленная позиция министерства энергетики укрепляет консенсус среди ведомств, занимающихся проблемой происхождения вируса, что он не был частью программы КНР по биологическому оружию, заявил собеседник издания.

Обновленная версия анализа от министерства энергетики содержит пять страниц. Пока не принято решение, будет ли обнародована его рассекреченная версия. В самом министерстве не стали комментировать изданию детали документа.

Фото: wsj