СМИ: глобальный ущерб от засухи достиг в первой половине года $13,2 млрд

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Глобальный ущерб от засухи во многих странах планеты в январе-июне составил по меньшей мере $13,2 млрд. Об этом сообщила в понедельник экономическая газета Nikkei со ссылкой на подсчеты местного подразделения международной страховой компании Aon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По мнению экспертов, страны Европейского союза поразила сейчас самая сильная засуха за последние 500 лет. Она свирепствует также на западе США, Пакистане и Китае. В КНР из-за обмеления рек производство электроэнергии на ряде ГЭС упало почти на 40 %, утверждает газета. В провинции Сычуань из-за этого, в частности, был на время остановлен сборочный завод корпорации Toyota Motor.

Ранее в июне специалисты японского Национального института изучения окружающей среды и Токийского университета опубликовали доклад, в котором утверждают, что к середине текущего столетия летняя засуха станет не исключением, а нормой для многих районов, включая побережье Средиземного моря и многие части Южной Америки.













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