СМИ: Если «Канело» великий чемпион, то сразится еще раз с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­­- Американское издание The Press-Enterprise отметило, что третий бой Геннадий Головкин - Сауль «Канело» Альварес является самым желанным событием профессионального бокса в будущем году, сообщает Sports.kz.

«Здесь есть незаконченное дело. Альварес может это и не чувствовать, потому что он одержал победу, но не похоже, что мы действительно выяснили, кто является лучшим бойцом.

Оскар де ла Хойя, промоутер «Канело», на днях написал в Твиттере, что объявит о следующем, майском бою Альвареса после праздников, добавив хэштег #ВыБудетеВШоке. Не похоже, что это будет Головкин. Хотя должен быть. Если «Канело» и де ла Хойя заставят Головкина подождать до конца 2019 или 2020 года, это будет обломом из-за проблемы с возрастом», ­ - отмечается в сообщении.

«GGG уже 36, а в апреле исполнится 37. «Канело» всего 28, поэтому ожидание для него не проблема. Но чего мы не хотим, это чтобы третий бой Головкина и Альвареса состоялся, когда Геннадию будет 38. Головкин заслуживает лучшего. Если Альварес такой великий чемпион, то он скажет де ла Хойе, что снова хочет сразиться с Головкиным в мае. И точка. Правая рука Оскара, президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявлял, что после тяжелых поединков с Головкиным хотел устроить для «Канело» легкий бой. Отлично. Альварес провел такой поединок в прошлую субботу, остановив в третьем раунде Рокки Филдинга и забрав его титул во втором среднем весе. Теперь для Сауля пришло время показать, что он настроен серьезно. Делай как надо, мистер», - написано в материале.